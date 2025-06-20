На ПМЭФ открылась выставка «Наука в лицах»

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) открылась выставка «Наука в лицах».

В торжественной церемонии открытия принял участие вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что через замечательные открытия ученые двигают науку вперед для достижения технологического лидерства России.

Спикер также подчеркнул, что наука не безликая и за каждым важным проектом стоит не один, а целая группа ученых.

«Такие проекты популяризируют нашу науку через замечательных людей: физиков, биологов, генетиков, математиков», — добавил Дмитрий Чернышенко.

В свою очередь глава Минобрнауки Валерий Фальков, который тоже присутствовал на открытии выставки, сказал, что знакомство с биографиями знаменитых ученых сейчас крайне важно. По его мнению, наука — это не только гипотезы и формулы, а за ними, прежде всего, стоят люди.

«Для молодого человека, влюбленного в ту или иную отрасль науки, надо понимать, кто до него развивался в этом направлении», — сказал Фальков.

Кроме того, глава Минобрнауки считает выставку «Наука в лицах» блестящим проектом.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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