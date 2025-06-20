Мария Захарова рассказала о влиянии фейков на международные отношения

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Захарова: фейки могут оказывать серьезное влияние на международные отношения

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Тема:
ПМЭФ 2025

На сессии ПМЭФ представитель МИД РФ привела примеры информационных вбросов, способных подорвать доверие и переписать исторические факты.

Фейки в современном мире стали мощным инструментом информационного воздействия, способным влиять даже на международные отношения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на сессии «Борьба с фейками. Формирование глобальной инфраструктуры и консолидация усилий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

По словам Захаровой, с нынешними техническими возможностями распространять ложные сведения стало невероятно просто.

«Сегодня даже не на компьютере, а на телефоне можно создать бесплатно такую фейковую историю, что она будет наносить намного больший ущерб, нежели какие-то глубинно продуманные или стратегически выверенные вещи. Одна цитата или вот как я недавно рассказывала, даже отсутствие датировки новости может стать поводом для тектонических сдвигов, в том числе и в международных отношениях», — отметила представитель МИД.

Дипломат обратила внимание, что особенно активно подобные вбросы появляются в канун значимых дат.

Так, перед 9 мая в информационном пространстве распространялись заявления, направленные на искажение исторической памяти.

«Перед 9 мая чего мы только не видели, и как только не изгалялись западники, те, кто у них на содержании. Пожалуйста, глава офиса президента Украины Ермак опубликовал материал, смысл которого сводился к тому, что, ну, естественно, переписывается история, перечеркивается подвиг героев, и там тезис был инкорпорирован о том, что якобы 60% советских дивизий состояло из украинцев. Ну вот понимаете, украинцев в каком смысле? По национальности, по месту жительства, по окончанию фамилии. Это же невозможно проверить, сами ли себя они так идентифицировали, записано ли у них это так было… Но вот, пожалуйста, тезис, и пошло-поехало», — уточнила Захарова.

Она также добавила, что в обороте находятся и более масштабные фейки, последствия которых трудно переоценить.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как искусственный интеллект влияет на восприятие реальности.

Тема:
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