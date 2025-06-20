Путин: товарооборот стран БРИКС превысил триллион долларов

Товарооборот стран БРИКС превысил триллион долларов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Особое внимание уделяем укреплению связей внутри БРИКС. Взаимный товарооборот наших стран уже превысил триллион долларов и продолжает расти. Все это — по сути, элементы глобальной платформы роста», — сказал лидер РФ.

Он подчеркнул, что ключевые принципы данного объединения стран — консенсус, паритет, учет интересов друг друга.

Путин заметил, что страны БРИКС открыты ко всем, кто желает присоединиться к данной работе.

«Ведь чем шире круг государств, вовлеченных в формирование и развитие такой платформы, Тем прочнее и эффективнее она будет. тем больше выгод принесет всем, кто понимает свою ответственность перед будущим и перед будущим поколением», — пояснил президент.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин поставил России задачу войти в ТОП-20 стран по условиям ведения бизнеса.