Путин: Россия должна войти в ТОП-20 стран по условиям ведения бизнеса

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 36 0

Для этого формируется национальная модель ведения предпринимательской деятельности.

Путин: Россия должна войти в топ-20 стран по условиям ведения бизнеса

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Тема:
ПМЭФ 2025

Президент России Владимир Путин поставил России задачу войти в ТОП-20 стран по условиям ведения бизнеса. Об этом глава РФ заявил на пленарном заседании на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

«Ориентир для национальной модели, чтобы Россия к 2030 году была во двадцатке мировых лидеров по условиям ведения бизнеса, с учетом обновленных международных методик стала примером и для наших друзей, и для наших партнеров, ну скажем, в рамках БРИКС», — сказал лидер России.

Для достижения этого уже начата большая комплексная работа по формированию национальной модели ведения бизнеса, учитывающая нашу специфику и национальные особенности России. Она должна быть готова уже к сентябрю 2025 года.

«О чем будет речь? На конкретных изменениях, понятных для бизнеса, ощутимых, которые можно измерить. Например, к 2030 году почти вдвое необходимо сократить сроки присоединения к электросетям или более чем в полтора раза снизить время, которое тратится на подготовку и подачу документов при уплате налогов», — пояснил Путин.

ПМЭФ традиционно служит площадкой для ключевых заявлений Владимира Путина, отражающих стратегические приоритеты развития страны и ее позиции в мировой экономике.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин начал выступление на ПМЭФ с обозначения ключевых мировых проблем.

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