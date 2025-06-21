MIA BOYKA рассказала о примирении с Люсей Чеботиной после полутора лет молчания

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 37 0

Исполнительницы уладили старый конфликт.

MIA BOYKA рассказала о примирении с Люсей Чеботиной после полутора лет молчания

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Певица MIA BOYKA (настоящее имя — Мария Бойко. — Прим. ред.) рассказала о примирении с коллегой по сцене Люсей Чеботиной — спустя более чем полутора лет они наконец-то наладили отношения.

Причиной конфликта стали слухи о том, что MIA BOYKA якобы уводила молодого человека у своей на тот момент подруги. Все детали артистка раскрыла в подкасте «НеДудь» на «Новом Радио».

«Я не играла ни с кем никакой роман. Просто меня выкупили, и были PR-службы. И мне говорят: идите на дорожку. Я-то думала, что все знают, что меня выкупили, и я теперь двигаюсь в этом лейбле. Потом я вижу новости», — объяснила Бойко, добавив, что ситуация поставила ее в неудобное положение перед Чеботиной.

По словам певицы, раньше они были очень близки.

«Мы — те девчонки, которые ночами катались на гелике по Дубаю и показывали друг другу невышедшие демки, а потом и у меня эти песни вышли, и у нее. И тут случилось так, что я как будто между (ними. — Прим. ред.) встала. А мне не хотелось создавать такой вайб. Мне хотелось выйти на связь, объяснить», — рассказала певица.

Разговор, по ее словам, состоялся совсем недавно.

«Только на прошлой неделе мы смогли поговорить. Более полутора лет прохождения мимо друг друга…», — поделилась девушка.

MIA BOYKA также рассказала, что хотела поговорить раньше, но, по ее мнению, Люся была не готова.

Ранее в 5-tv.ru сообщал, что певица осудила высказывания певца Алексея Чумакова и актера Виталия Гогунского касательно женского пола.

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