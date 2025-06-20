Путин не исключил, что Россия «заберет» Сумы

Действия ВС РФ продиктованы логикой развития конфликта в регионе.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru
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Россия допускает, что ее военные «заберут» город Сумы, хотя изначально такая задача не ставилась. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) сообщил президент Владимир Путин.
«В Сумской области глубина [зоны безопасности] составляет где-то [от] 10 до 12 километров. Где-то там 8, 10, 12 километров. Дальше — город Сумы, областной центр», — уточнил российский лидер.
Киев создает для территории РФ угрозу. Приграничье постоянно попадает под обстрел с украинской стороны, поэтому не исключено, что РФ «заберет» Сумы.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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