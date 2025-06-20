Путин: сброс «грязной» ядерной бомбы был бы последней ошибкой киевского режима

Этот возможный шаг со стороны Украины приведет к катастрофическим последствиям.
Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Виноградов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Сброс «грязной» ядерной бомбы был бы колоссальной и, возможно, последней ошибкой киевского режима, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Так глава государства ответил на вопрос о таком возможном шаге со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Мы всегда отвечаем зеркально. Поэтому ответ наш будет очень жестким и, скорее всего, катастрофическим и для неонацистского режима, и, к сожалению, для самой Украины», — сказал президент РФ.
Путин также выразил надежду, что такого развития событий никогда не произойдет.
В Минобороны уже несколько раз предупреждали о риске украинской провокации с применением «грязной бомбы». Еще в прошлом году в ведомстве напоминали, что на Украине используется и хранится ядерное топливо, в основном российского производства.
Задача подобной возможной провокации — посеять страх, вызвать хаос среди мирного населения и помешать выполнению задач специальной операции.
- 20 июн
- Харченко о ПМЭФ: площадка не только для дискуссий, но и для конкретных решений
- 20 июн
- Ковальчук рассказал о перспективах выращивания органов в мини-пигах
- 20 июн
- Путин: Россия всегда стремилась договариваться со всеми партнерами
- 20 июн
- «Слухи о моей смерти сильно преувеличены»: Путин об ударе по российской экономике
- 20 июн
- «Если выпить, надо же закусить чем-то»: Путин о поставках российской водки в ЮАР
- 20 июн
- Путин: недруги постоянно ищут способы нанести РФ экономический ущерб
- 20 июн
- Путин: национализация не может положительно влиять на экономику
- 20 июн
- Путин призвал выработать нормативную базу по оспариванию приватизационных сделок
- 20 июн
- Путин поддерживает возвращение иностранных компаний в Россию
- 20 июн
- Путин об ирано-израильском конфликте: «Не стоит забегать вперед»
Читайте также
80%
Нашли ошибку?