«Беспокоит, без шуток»: Путин о вероятности возникновения третьей мировой войны

Российский лидер отметил необходимость поиска решений для урегулирования всех конфликтов мирным путем.

Президента РФ Владимира Путина беспокоит, что мир скатывается к третьей мировой войне. В этом он признался в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Беспокоит, — говорю безо всякой иронии, без шуток. Конечно, очень много конфликтного потенциала, он растет», — сказал глава государства, отвечая на вопрос о своем отношении к такому возможному развитию событий.

Путин также отметил, что Россию, в частности, волнует ситуация на Ближнем Востоке.

«Нас очень беспокоит то, что происходит вокруг ядерных объектов Ирана, беспокоит то, к чему это может привести», — указал российский лидер.

Все это требует не только внимательного отношения всех стран к происходящим событиям, но и к поиску решений, желательно мирными средствами.

В ходе сессии на ПМЭФ Путин также предостерег киевский режим от непоправимой ошибки. А именно от провокаций с применением «грязной» ядерной бомбы, о которых время от времени начинают говорить. По словам главы государства, этот шаг стал бы колоссальной ошибкой Украины и, вероятно, последней.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году— «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».