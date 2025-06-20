Не просил политического убежища: отец Маска опроверг слухи о переговорах с РФ

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 52 0

Отец Илона Маска поставил под сомнение запрос убежища в РФ его сыном

Отец Илона Маска поставил под сомнение запрос убежища в РФ его сыном

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

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Ранее Мария Захарова рассказала, что информацией о просьбе предпринимателя не владеет.

Отец американского предпринимателя и инженера Илона Маска Эррол поставил под сомнение информацию о том, что его сын обратился по поводу политического убежища к правительству России. Об этом родитель Маска заявил в беседе с «Известиями».

«Нет, я не думаю, что это правда», — кратко ответил он на просьбу прокомментировать ситуацию.

Ранее в сети распространилась информация о том, что предприниматель запросил убежище в России. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Он рассказал, что Министерство иностранных дел РФ получило обращение Маска.

На эту новость отреагировали российские государственные представители. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что не владеет сведениями о просьбе Маска.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков также ответил на ситуацию. Он сказал, что нужно дождаться официальной информации от дипломатического органа прежде, чем что-то комментировать.

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