Альпинист-одиночка из Ростовской области погиб во время восхождения на Эльбрус

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 38 0

Альпинист-одиночка из Ростовской области погиб во время восхождения на Эльбрус

Альпинист-ростовчанин погиб во время восхождения на Эльбрус

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Инцидент произошел на высоте 5100 метров.

Во время восхождения на гору Эльбрус погиб альпинист. Он являлся жителем Ростовской области. Об этом сообщило в Telegram-канале Главное управление (ГУ) МЧС по Кабардино-Балкарии.

«На горе Эльбрус (на высоте 5100 метров) обнаружен турист без признаков жизни. Информация поступила от участников другой группы», — говорится в публикации.

Предварительно известно, что мужчина 35 лет решил покорить вершину в одиночку, без специального сопровождения. На данный момент тело погибшего спустили к подножью горы и передали сотрудникам правоохранительных органов. В МЧС уточнили, что на месте обнаружения работали восемь человек из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда ведомства.

До этого, 16 июня, МЧС региона сообщало о том, что ведутся поиски двух туристов, которые пропали на Эльбрусе. По данным ведомства, они не зарегистрировали свой маршрут и не вернулись с восхождения в назначенное время. Альпинисты приехали из Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ветераны специальнной военной операции готовятся к покорению Эльбруса. Они завершили этап физической подготовки. Восхождение мужчины сделают на протезах ног.

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Альпинист-одиночка из Ростовской области погиб во время восхождения на Эльбрус

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