Альпинист-одиночка из Ростовской области погиб во время восхождения на Эльбрус

Инцидент произошел на высоте 5100 метров.

Во время восхождения на гору Эльбрус погиб альпинист. Он являлся жителем Ростовской области. Об этом сообщило в Telegram-канале Главное управление (ГУ) МЧС по Кабардино-Балкарии.

«На горе Эльбрус (на высоте 5100 метров) обнаружен турист без признаков жизни. Информация поступила от участников другой группы», — говорится в публикации.

Предварительно известно, что мужчина 35 лет решил покорить вершину в одиночку, без специального сопровождения. На данный момент тело погибшего спустили к подножью горы и передали сотрудникам правоохранительных органов. В МЧС уточнили, что на месте обнаружения работали восемь человек из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда ведомства.

До этого, 16 июня, МЧС региона сообщало о том, что ведутся поиски двух туристов, которые пропали на Эльбрусе. По данным ведомства, они не зарегистрировали свой маршрут и не вернулись с восхождения в назначенное время. Альпинисты приехали из Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ветераны специальнной военной операции готовятся к покорению Эльбруса. Они завершили этап физической подготовки. Восхождение мужчины сделают на протезах ног.