Несгибаемая воля: ветераны спецоперации готовятся к покорению Эльбруса

Участники проекта «Время сильных» — ветераны специальной военной операции (СВО), планирующие совершить восхождение на Эльбрус на протезах ног, завершили этап физической подготовки. После комплексной диагностики в клинике «Белоостров» и прохождения уникальной тренировочной программы в «СпортМедКлинике» (ФТ «Сириус») восемь человек получили допуск к подъему на высоту 4800 метров.

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Проект реализуется при участии группы компаний «Мой медицинский центр», компании «Бионика 2.0» при поддержке фонда «Защитники Отечества» и АО «КАВКАЗ. РФ».

Участники прошли недельную программу подготовки с использованием крио-, прессо- и балансотерапии, баровоздействия, а также тренировки в климатической камере, имитирующей высокогорные условия.

«Участники данного этапа проекта смогут с минимальными рисками пройти акклиматизацию на высоте свыше 3500 метров над уровнем моря, где пониженная концентрация кислорода в крови в значительной степени затрудняет дыхание и физическую активность», — рассказал заместитель главного врача по физической и реабилитационной медицине «СпортМедКлиники» Александр Фокин, который также примет участие в восхождении на Эльбрус в рамках проекта.

Для каждого ветерана были индивидуально разработаны приемные гильзы протезов. Как пояснил специалист компании «Бионика 2.0» Виталий Дегтярев, именно в реальных условиях восхождения можно точно понять, как распределяется нагрузка на культю и насколько эффективно работает протез.

«От этого зависит не просто комфорт, а возможность использовать в трудных условиях все ресурсы биомеханики и организма, которые есть у человека», — отметил он.

Среди участников — 29-летний москвич Руслан Авзалов, который работает аналитиком, занимается паралимпийским пауэрлифтингом. Он рассказал, что мечтал покорить Эльбрус еще со времен службы в армии. Руслан подчеркнул, что главной целью для всей команды является стремление проверить собственные силы, преодолеть физические и психологические трудности, а также своим примером вдохновить других — показать, что даже после тяжелых травм можно не только вернуться к активной жизни, но и ставить перед собой по-настоящему амбициозные ориентиры.

«После получения травмы на СВО и ампутации левой ноги, когда пути к новым достижениям, казалось бы, стали ограничены, я точно понял: нельзя ныть и сдаваться, любой вызов нужно встречать с улыбкой — главное, чтобы рядом была команда единомышленников, а внутри — несгибаемая воля и желание достигнуть цели», — сказал Авзалов.

Следующий шаг — тренировочное восхождение и акклиматизация в Приэльбрусье. Команда поднимется на 4800 метров вместе с гидами и врачами — это станет финальной подготовкой к штурму вершины Эльбруса (5642 метров), который запланирован на июль.

Отбор участников проекта начался еще в апреле. Десятки ветеранов спецоперации приехали в клинику «Белоостров» в Санкт-Петербурге для прохождения комплексной диагностики и оценки готовности к восхождению.

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