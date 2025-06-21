Никарагуа намерена укрепить стратегическое сотрудничество с Россией

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 46 0

Спецпредставитель президента страны принял участие в ПМЭФ-2025.

Никарагуа намерена укрепить стратегическое сотрудничество с Россией

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Власти Никарагуа намерены работать на укрепление стратегического сотрудничества с Россией, Китаем и Ираном для противостояния санкционному давлению. Об этом рассказал в беседе с «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) специальный представитель президента по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега.

«У нас особое сотрудничество с Советом Безопасности России. Мы уже участвовали в разных встречах. Мы были, например, в прошлом месяце на встрече с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Сергеем Шойгу. И важно поддерживать эти тесные связи, потому что у нас есть планы по предотвращению цветных революций против нашего народа. Мы должны быть на связи и знать о реальных угрозах», — пояснил политик.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru писал об особом характере стратегического сотрудничества России и Индии.

В 2024 году внешний экономический оборот между двумя странами достиг практически 70 миллиардов долларов. При этом внешнеторговый оборот Москвы с Индией составил более 38 миллиардов долларов за это же время.

В России ожидают, что предстоящий визит Владимира Путина в Индию позволит углубить взаимодействие двух стран.

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