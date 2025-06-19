Черемин: у России с Индией особое привилегированное стратегическое партнерство

У России с Индией существует особое привилегированное стратегическое партнерство. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин в ходе бизнес-диалога «Россия — Индия» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

Например, в прошлом году внешнеэкономический оборот между двумя странами достиг почти 70 миллиардов долларов.

При этом внешнеторговый оборот Москвы с Индией составил более 38 миллиардов долларов за тот же период.

«Мы как правительство Москвы тоже видим положительную тенденцию роста внешнеторговых связей резидентов столицы России с индийскими партнерами», — отметил Черемин.

Министр правительства Москвы выразил надежду, что предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в Индию будет способствовать углублению не только внешнеторгового, но и технологического, культурного и гуманитарного сотрудничества.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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