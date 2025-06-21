Киев используют третьи стороны для противостояния с Москвой.

Украина заслуживает лучшей судьбы и не должна использоваться как инструмент третьих сторон в личных интересах, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Глава государства указал, что как раз третьи стороны заинтересованы не в прекращении конфликта, а в использовании Украины в своих интересах, направленных против России.

«Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, действующих против России», — указал президент.

О том, что Киев является лишь марионеткой в руках Запада, признают и в самой Украине. Так, депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что западные страны ведут руками Украины противостояние с Россией для ее ослабления.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.