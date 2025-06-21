Выплату на погашение ипотеки многодетным семьям могут поднять вдвое

В 2026 году выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям могут составить до 900 тысяч рублей. Об этом глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

По его словам, сейчас многодетным семьям предусмотрены выплаты в размере 450 тысяч рублей. Эту цифру хотят увеличить вдвое. Этот вопрос парламентарии планируют детально обсудить при рассмотрении проекта бюджета следующего года.

«Очень большая программа запущена, связанная с поддержкой деторождаемости. Эта тема стала актуальнейшей, потому что страна большая, а детей рождается мало. Поэтому надо стимулировать этот процесс разными способами», — сказал Анатолий Аксаков.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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