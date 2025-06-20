Глава Минюста Чуйченко предложил отправлять к медиатору разводящихся супругов

По его мнению, это поможет сохранить брак.
Фото: 5-tv.ru
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Семьям, где пары находятся на грани развода, на законодательном уровне ввести обязательную медиацию. Об этом заявил РИА Новости глава Минюста РФ Константин Чуйченко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
«Что касается медиации между гражданами, то, конечно, мне кажется, это история, которая достойна поддержки. Мне кажется, на уровне закона нужно вводить обязательную медиацию, прежде всего по семейным делам», — сказал Чуйченко.
По его словам, это поможет паре разобраться в своих проблемах и сохранить брак.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сказал Чирков о новой мере соцподдержки для многодетных семей. С 2026 года будут доступны специальные выплаты. Председатель Социального фонда рассказал, как их получить.
По оценкам Социального фонда, более семи миллионов семей в России могут получить эту меру социальной поддержки. Чирков отметил, что фонд будет стараться осуществлять эти выплаты по принципу социального казначейства: только на основании заявления семьи без предоставления каких-либо документов, а также использовать данные по ним из других органов.
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