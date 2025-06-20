Глава Минюста Чуйченко предложил отправлять к медиатору разводящихся супругов

Семьям, где пары находятся на грани развода, на законодательном уровне ввести обязательную медиацию. Об этом заявил РИА Новости глава Минюста РФ Константин Чуйченко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Что касается медиации между гражданами, то, конечно, мне кажется, это история, которая достойна поддержки. Мне кажется, на уровне закона нужно вводить обязательную медиацию, прежде всего по семейным делам», — сказал Чуйченко.

По его словам, это поможет паре разобраться в своих проблемах и сохранить брак.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сказал Чирков о новой мере соцподдержки для многодетных семей. С 2026 года будут доступны специальные выплаты. Председатель Социального фонда рассказал, как их получить.

По оценкам Социального фонда, более семи миллионов семей в России могут получить эту меру социальной поддержки. Чирков отметил, что фонд будет стараться осуществлять эти выплаты по принципу социального казначейства: только на основании заявления семьи без предоставления каких-либо документов, а также использовать данные по ним из других органов.