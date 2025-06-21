«Она уже наступает»: Захарова заявила о многополярности в мире

Мария Захарова заявила о развитии многополярности в мире
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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Гегемонии приходит конец.
В мире развивается многополярность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
«Одна из главных тем, которая вчера прозвучала (на планерном заседании форума. — Прим. ред.), это многополярность. Она и грядет, и уже наступает, а наши страны, в частности Россия и Китай, как постоянные члены союза безопасности, два активных и очень ответственных игрока, помогают ее оформлять», — подчеркнула Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондент «Известий».
Кроме того, дипломат отметила, что доказательством наступающего многополярного мира является экономический форум. По ее словам, на ПМЭФ компании, частные операторы, госкорпорации, общественные организации и разные государства подписывают взаимовыгодные соглашения.
«Смотрите, сколько всего представлено, сколько контрактов заключается, как люди умеют взаимоуважительно обсуждать проблемы и находить общие выходы», — добавила Захарова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поддерживает возвращение в Россию иностранных компаний.
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