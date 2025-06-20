Путин поддерживает возвращение иностранных компаний в Россию

Глава государства обратился к парламенту с поддержкой предложений кабмина в этом направлении.
Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru
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Предложениям кабинета министров РФ по условиям возврата иностранный компаний требуется помощь парламента России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). При этом, по его словам, ограничений для сфер приложения усилий и капиталов иностранных партнеров в России практически нет.
Также глава государства подчеркнул, что Россия планирует создавать комфортные условия для иностранных инвестиций.
«Мы будем создавать всячески, всеми возможными способами условия для того, чтобы наши партнеры чувствовали себя здесь комфортно», — добавил Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». ПМЭФ традиционно служит площадкой для ключевых заявлений Владимира Путина, отражающих стратегические приоритеты развития страны и ее позиции в мировой экономике.
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