«Города-побратимы»: мэр Мариуполя выступил на празднике «Алые паруса»

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив 30 0

Мэр Мариуполя Кольцов: Санкт-Петербург активно помогает городу

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Алые паруса 2025

Градоначальник отметил, что 520 выпускников уехали в Санкт-Петербург.

В Мариуполе проходит праздник выпускников «Алые паруса». Данное мероприятие проходит благодаря сотрудничеству города с Санкт-Петербургом. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказал мэр города Антон Кольцов.

«Праздник выпускников празднуется по всей стране, но Санкт-Петербург и Мариуполь города-побратимы, поэтому, конечно, благодаря Санкт-Петербургу организован замечательный праздник именно здесь для наших выпускников», — рассказал глава города.

Также он подчеркнул, что в этом году всего в Мариуполе 827 выпускников, причем 520 из них уехали в Санкт-Петербург. По словам градоначальника, в Северной столице их ждет «обширная культурная программа». К тому же, они познакомятся со сверстниками и примут участие в празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Не оставил без внимания мэр и сам город. Кольцов отметил, что с 1 сентября введут в эксплуатацию три новые школы, доведя общее число до 32.

Впервые в Мариуполе праздник выпускников «Алые паруса» прошел в 2022 году.

Организаторами мероприятия выступают Пятый канал, Акционерный Банк «РОССИЯ» и Фонд помощи детям Донбасса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что праздник выпускников «Алые паруса» начался в Мариуполе. День прощания со школой стартовал с концерта.

Тема:
Алые паруса 2025
22 июн
В Мариуполе на празднике «Алые паруса» перед выпускниками предстала яхта «Ассоль»
21 июн
«Будущее страны»: в Мариуполе «Алые паруса» посетили потрясающие люди
21 июн
В Мариуполе начался праздник выпускников «Алые паруса»
21 июн
Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет 21 июня в Мариуполе
20 июн
ТОП-10 неизвестных фактов об «Алых парусах»
19 июн
Кто выступит на сцене «Алых парусов-2025»
19 июн
«Алые паруса» в цифрах: история главного праздника выпускников
18 июн
«Алые паруса» — самый романтичный праздник лета
18 июн
«Алые паруса-2025»: уникальную сцену сооружают на Дворцовой площади в Петербурге
17 июн
У главного символа «Алых парусов» в этом году другой маршрут
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
0.02 90.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:20
В Мариуполе на празднике «Алые паруса» перед выпускниками предстала яхта «Ассоль»
23:59
«Города-побратимы»: мэр Мариуполя выступил на празднике «Алые паруса»
23:40
Нервы шалят? Ксения Бородина вернулась к вредной привычке из-за переживаний
23:20
Иран согласен на переговоры по атому и исключает отказ от ядерной программы
22:55
Чемпионат Европы по кикбоксингу в Молдавии отменили после недопуска россиян
22:35
Хуситы в Йемене заявили о готовности ударить по кораблям США в Красном море

Сейчас читают

Алкоголизм, любовники, сумасшедший дом: драмы в личной жизни Валентины Талызиной
Фанаты Цоя собрались у обновленной стены кумира в честь его дня рождения
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Ирония судьбы Валентины Талызиной: главные роли на сцене и в кино

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025