«Города-побратимы»: мэр Мариуполя выступил на празднике «Алые паруса»

Градоначальник отметил, что 520 выпускников уехали в Санкт-Петербург.

В Мариуполе проходит праздник выпускников «Алые паруса». Данное мероприятие проходит благодаря сотрудничеству города с Санкт-Петербургом. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказал мэр города Антон Кольцов.

«Праздник выпускников празднуется по всей стране, но Санкт-Петербург и Мариуполь города-побратимы, поэтому, конечно, благодаря Санкт-Петербургу организован замечательный праздник именно здесь для наших выпускников», — рассказал глава города.

Также он подчеркнул, что в этом году всего в Мариуполе 827 выпускников, причем 520 из них уехали в Санкт-Петербург. По словам градоначальника, в Северной столице их ждет «обширная культурная программа». К тому же, они познакомятся со сверстниками и примут участие в празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Не оставил без внимания мэр и сам город. Кольцов отметил, что с 1 сентября введут в эксплуатацию три новые школы, доведя общее число до 32.

Впервые в Мариуполе праздник выпускников «Алые паруса» прошел в 2022 году.

Организаторами мероприятия выступают Пятый канал, Акционерный Банк «РОССИЯ» и Фонд помощи детям Донбасса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что праздник выпускников «Алые паруса» начался в Мариуполе. День прощания со школой стартовал с концерта.