Уже здоров? Киркоров встретился с Игорем Крутым после своего ожога

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 37 0

Филипп Киркоров показал травмированную от огня на концерте руку

Уже здоров? Киркоров встретился с Игорем Крутым после своего ожога

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Коллеги обсудили творческие планы.

Народный артист России Филипп Киркоров посетил в домашней обстановке продюсера Игоря Крутого на фоне слухов о болезни. Видео с приездом исполнителя гостеприимный хозяин опубликовал в соцсети.

Впервые после инцидента с пиротехникой певец показал поврежденную огнем руку. Киркоров предстал в бодром и даже веселом расположении духа. На нем была белая футболка и оранжевые брюки. Поклонники исполнителя обрадовались, что тот здоров.

Фото, видео: Instagram*/igorkrutoy65; 5-tv.ru

«В студии Академии встретились с Филиппом, обсудили его участие на „Новой волне“, наметили ближайшие и перспективные творческие планы, обменялись семейными новостями и распрощались, наметив встретиться вновь в ближайшем будущем, пожелав друг другу прожить 1000 лет. Интересно, сбудется ли это пожелание?» — пояснил композитор для подписчиков.

Руку Киркоров обжег 25 апреля во время своего выступления на концерте в Санкт-Петербурге. На певце загорелась куртка. Месяцем позже, 23 мая, СМИ писали об ухудшении состояния артиста с последующей госпитализацией.

Ранее, писал 5-tv.ru, врач усомнился в диагнозе Киркорова. Считается, что у исполнителя ожог III–IV степени и бурсит.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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