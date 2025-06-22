Уже здоров? Киркоров встретился с Игорем Крутым после своего ожога
Филипп Киркоров показал травмированную от огня на концерте руку
Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Коллеги обсудили творческие планы.
Народный артист России Филипп Киркоров посетил в домашней обстановке продюсера Игоря Крутого на фоне слухов о болезни. Видео с приездом исполнителя гостеприимный хозяин опубликовал в соцсети.
Впервые после инцидента с пиротехникой певец показал поврежденную огнем руку. Киркоров предстал в бодром и даже веселом расположении духа. На нем была белая футболка и оранжевые брюки. Поклонники исполнителя обрадовались, что тот здоров.
Фото, видео: Instagram*/igorkrutoy65; 5-tv.ru
«В студии Академии встретились с Филиппом, обсудили его участие на „Новой волне“, наметили ближайшие и перспективные творческие планы, обменялись семейными новостями и распрощались, наметив встретиться вновь в ближайшем будущем, пожелав друг другу прожить 1000 лет. Интересно, сбудется ли это пожелание?» — пояснил композитор для подписчиков.
Руку Киркоров обжег 25 апреля во время своего выступления на концерте в Санкт-Петербурге. На певце загорелась куртка. Месяцем позже, 23 мая, СМИ писали об ухудшении состояния артиста с последующей госпитализацией.
Ранее, писал 5-tv.ru, врач усомнился в диагнозе Киркорова. Считается, что у исполнителя ожог III–IV степени и бурсит.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
Читайте также
80%
Нашли ошибку?