Песков: доверять киевскому режиму в переговорах нельзя

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 47 0

Россия предпочитает решить конфликт мирными путями.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Рюмин; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

Украине на переговорах доверять нельзя, но Россия будет пытаться решить конфликт мирным путем. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ–2025).

«Киевский режим, скажем так, собеседник и визави для переговоров так себе. Доверять ему нельзя. Но наш президент (Владимир Путин. — Прим. ред.) неоднократно говорил, что для нас, естественно, является предпочтительным решить проблемы и достигнуть поставленных целей мирными путями», — уточнил представитель Кремля.

Он отметил, что в этом процессе нашей стороне необходимо набраться терпения и занимать последовательную позицию.
В сложившейся ситуации посреднические услуги США для России — это необходимость.

Песков подчеркнул, что мы признательны президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу и его администрации за этот тяжелый труд.

Представитель Кремля также добавил, что у Киевского режима новое правительство США вызывает дискомфорт из-за того, что оно не готово терпеть хамство украинских представителей.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Тема:
ПМЭФ 2025
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