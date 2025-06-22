Активный рост тела: как минимизировать растяжки во время беременности

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 4 0

Пластический хирург Решетняк: от растяжек во время беременности помогает хорошее увлажнение

Можно ли предотвратить появление растяжек во время беременности?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Избавиться от них полностью не получится.

Появление растяжек во время беременности со стопроцентным успехом предотвратить нельзя. Однако можно попытаться снизить возможность их возникновения и степень выраженности. В число средств обороны от растяжек входит увлажнение и контроль веса. Об этом в беседе с «Известиям» рассказала пластический хирург из клиники «Семейная» направления Вeauty Оксана Решетняк.

Почему возникают растяжки?

«Во время беременности кожа испытывает серьезную нагрузку — особенно в области живота, груди, бедер и ягодиц. Организм активно меняется: живот растет, гормоны влияют на прочность соединительной ткани, масса тела увеличивается. Все это создает идеальные условия для появления стрий (растяжек. — Прим. ред.)», — объяснила эксперт.

По словам специалиста, повышение уровня кортизола во время беременности вредит эластичности кожи. Активный рост тела не дает ей времени на привыкание к новым обстоятельствам. Из-за этих факторов кожа растягивается, поэтому появляются стрии.

Можно ли предотвратить их появление?

Решетняк поделилась, что обезопасить себя от появления растяжек на 100% невозможно. Порой даже самая ухоженная кожа терпит поражение в битве с нагрузками. Однако можно попытаться снизить степень выраженности стрий. В число средств обороны от растяжек входит увлажнение и контроль веса.

«Как врач, я всегда рекомендую начинать еще до беременности. Подготовка кожи — это как профилактика трещин на губах зимой: проще не допустить, чем потом лечить. Помогает регулярное увлажнение — используйте масла (ши, кокосовое, миндальное) и кремы с витамином E и пантенолом. Наносить лучше на влажную кожу сразу после душа», — посоветовала Решетняк.

Также эксперт порекоммендовала соблюдать питьевой режим, так как увлажнение важно не только снаружи, но и изнутри.

По словам специалиста, резкий скачок веса больше всего влияет на появление растяжек. Тело должно набирать килограммы размеренно. В контроле веса могут помощь виды спорта, которые не противопоказаны женщинам в положении. Например, плавание, йога для беременных, стрейчинг и другое. Такие занятия помогают разогревать мышцы и улучшают микроциркуляцию.

Помимо этого, Решетняк добавила, что в целях профилактики можно носить бандаж, особенно со второго триместра. Он поможет снизить нагрузку на кожу живота.

Что делать, если растяжки все-таки появились?

Порой даже все методы профилактики не в силах спасти от появления растяжек. Ведь в их образовании играет роль и генетика, и плотность кожи, и другие индивидуальные особенность.

Растяжки могут быть разные и зависят от времени появления. С самыми свежими розовыми или фиолетовыми стриями легче бороться, чем с теми, что уже побелели. На ранних стадиях появления растяжек нужно продолжать наносить увлажняющие средства с кислотами и витамином С. По разрешению врача, можно прибегнуть к массажу мягкой щеткой.

После родов и завершения грудного вскармливания можно подключить и другие методы воздействия: лазерную шлифовку, мезотерапию, пилинги, фракционное омоложение и другое.

По словам Решетняк, она часто видит, как кожа пациенток становится в разы лучше после грамотного комплексного ухода.

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