Собянин: получать соцподдержку в Москве стало проще и быстрее

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 36 0

Заявления с портала mos.ru попадают к специалистам Социального казначейства за считаные минуты. Это стало возможным благодаря полной автоматизации процессов.

Собянин: получать соцподдержку в Москве стало проще и быстрее

Фото: mos.ru

Получать соцподдержку в Москве стало проще и быстрее. С января 2024 года в столице работает Социальное казначейство — первый в стране единый центр, где принимаются решения о назначении более 90 различных льгот, пособий и выплат для жителей города. О его работе Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

«Мы продолжаем совершенствовать систему умной и гибкой поддержки, чтобы помощь доходила до москвичей точно и вовремя. Это важный шаг в стратегии развития соцзащиты города до 2030 года», — написал Мэр Москвы. 

Заявления с портала mos.ru попадают к специалистам Социального казначейства за считаные минуты. Это стало возможным благодаря полной автоматизации процессов. 

Сотрудники видят данные заявителя в одной ведомственной информационной системе и быстро их обрабатывают. Ранее приходилось сверять сведения из пяти разных систем.

Подтверждение о назначении выплаты или присвоении льготного статуса поступает в личный кабинет на mos.ru через несколько минут после принятия положительного решения, а уведомления о статусе — сразу после начала обработки заявления.

С момента открытия Социального казначейства обработано примерно 4,5 миллиона заявлений. В день поступает около 10 тысяч обращений.

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