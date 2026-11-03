Для моста-паруса в Москве применили новую технологию производства стали

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 19 0

Необычная конструкция требует повышенной прочности материалов.

Строительство моста-паруса в Москве

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Мневниковской пойме специалисты применили новую технологию изготовления особо прочных стальных листов для строительства моста-паруса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере МАКС.

Необычная конструкция моста требует повышенной прочности материалов. Вантовая система предусматривает крепление тросов от 88-метрового пилона к пролетному строению через крупные стальные элементы, выполненные в форме паруса.

По словам Собянина, новые стальные листы отличаются высокой плотностью и прочностью, благодаря чему способны выдерживать значительные нагрузки. Элементы конструкции изготовили на специализированном предприятии «Воронежстальмост».

«Монтаж самого „паруса“ и пролетов завершился, одновременно смонтирован пилон», — сообщил мэр.

Сейчас на объекте продолжается монтаж. Основные этапы строительства планируется завершить в этом году.

Новый мост должен стать частью транспортного каркаса Мневниковской поймы. После завершения работ появится выезд из Филевского Парка на Северо-Западную хорду, а также дополнительный маршрут между районами Хорошево-Мневники и Филевский Парк. Это позволит сократить время в пути для автомобилистов.

Кроме того, пешеходная часть моста обеспечит проход к причалу «Парк Фили», который входит в первый маршрут регулярного речного электротранспорта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+3° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
80.97
0.41 90.46
0.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:19
Песков обвинил Европу в попытках скрыть скандал с пыточной под Киевом
13:14
«Это мягкость и стать»: Лиза Моряк раскрыла имя сына
13:00
«Грипп непростой»: Попова предупредила россиян об опасности
13:00
Воспитательница в Свердловской области привязала двухлетнего малыша колготками к стулу
12:49
Для моста-паруса в Москве применили новую технологию производства стали
12:32
От футбольного поля до долговой ямы: Тарасов увяз в штрафах

Сейчас читают

Девочка умерла после отдыха в детском лагере в Татарстане
«Это страшно звучит»: внучка Федосеевой-Шукшиной раскрыла правду о паллиативном статусе актрисы
«У меня внук»: Газманов неожиданно объявил о пополнении в семье
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео