Для моста-паруса в Москве применили новую технологию производства стали

В Мневниковской пойме специалисты применили новую технологию изготовления особо прочных стальных листов для строительства моста-паруса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере МАКС.

Необычная конструкция моста требует повышенной прочности материалов. Вантовая система предусматривает крепление тросов от 88-метрового пилона к пролетному строению через крупные стальные элементы, выполненные в форме паруса.

По словам Собянина, новые стальные листы отличаются высокой плотностью и прочностью, благодаря чему способны выдерживать значительные нагрузки. Элементы конструкции изготовили на специализированном предприятии «Воронежстальмост».

«Монтаж самого „паруса“ и пролетов завершился, одновременно смонтирован пилон», — сообщил мэр.

Сейчас на объекте продолжается монтаж. Основные этапы строительства планируется завершить в этом году.

Новый мост должен стать частью транспортного каркаса Мневниковской поймы. После завершения работ появится выезд из Филевского Парка на Северо-Западную хорду, а также дополнительный маршрут между районами Хорошево-Мневники и Филевский Парк. Это позволит сократить время в пути для автомобилистов.

Кроме того, пешеходная часть моста обеспечит проход к причалу «Парк Фили», который входит в первый маршрут регулярного речного электротранспорта.

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