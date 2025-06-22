«Гадость»: Карина Кросс отреагировала на поток хейта со стороны аудитории

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 428 0

Блогер Карина Кросс не справляется с негативом в интернете от незнакомых ейлюдей

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Справиться с трудностями ей помогают те, у кого уже есть «броня» перед критикой — Ольга Бузова и Стас Михайлов.

Блогер Карина Кросс столкнулась с негативом со стороны аудитории. Об этом она рассказала 5‑tv.ru на фестивале ФЕСТ‑01, посвященном дню рождения «Тимати Картинг». Кросс отметила, что раньше с хейтом не сталкивалась.

Блогер чувствует на себе агрессию со стороны незнакомых людей — даже несмотря на то, что обычно остается позитивной и искренней. Поведение аудитории стало для нее «необъективной агрессией», и справиться с этим ей пока непросто.

«Я не понимаю, как можно незнакомому человеку написать какую-то гадость», — добавила девушка.

Чтобы обрести устойчивость, Карина активно общается с теми, у кого уже есть «броня» перед критикой — артистами Ольгой Бузовой и Стасом Михайловым. Они советуют Кросс проще воспринимать подобные выпады.

Несмотря на трудности, блогер призналась, что ее поддерживает настоящая аудитория: фан-клуб, верные подписчики и желание творить помогают ей сохранять оптимизм и двигаться вперед.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогер Дилара поделилась мнением о хейтерах.

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