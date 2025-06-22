Директор парка «Тайган» Зубков находится в тяжелом состоянии после нападения льва

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 92 0

Олег Зубков находится в тяжелом состоянии после нападения льва

Директор парка «Тайган» Зубков находится в тяжелом состоянии после нападения льва

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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В данных момент его оперируют в Белогорской центральной районной больнице.

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков находится в тяжелом состоянии после нападения льва, сообщает советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

По его словам, врачи борются за жизнь Зубкова. Операция проходит в Белогорской центральной районной больнице.

«Было принято решение врачами санавиации оперировать на месте, в Белогорске. Состояние тяжелое», — написал Крючков в своем Telegram-канале.

В министерстве здравоохранения Крыма уточнили, что в больницу прибыли специалисты службы санитарной авиации, однако на данный момент перевезти пострадавшего в другое медицинское учреждение невозможно.

Ранее, писал 5-tv.ru, лев напал на директора и основателя ялтинского зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. Инцидент произошел во время вечерней кормежки — один из львов вцепился мужчине в шею.

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Директор парка «Тайган» Зубков находится в тяжелом состоянии после нападения льва

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