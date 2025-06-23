«Не страшно?» — Лолита Милявская отреагировала на переезд дочери

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 31 0

Лолита Милявская обрадовалась решению дочери жить одной

«Не страшно?» — Лолита Милявская отреагировала на переезд дочери

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Исполнительница была в шоке, когда узнала о решении Евы.

Российская певица и телеведущая Лолита Милявская рассказала о своей реакции на решение дочери съехать от бабушки и начать жить отдельно. Своими мыслями она поделилась в Telegram-канале.

«Если любишь — контролируешь. Но ведь любовь еще заключается в том, чтобы отпустить, не бояться, что твой ребенок не справится и воспользуется свободой как-то не так. <…> И главное, в первые недели паники я спросила Евочку: „Тебе не страшно одной в квартире?“. А она мне ответила: „Мамочка, главное, мне не скучно с собой“…» — рассказала знаменитость.

Также звезда отметила, что была шокирована, когда Ева ей сказала, что собирается жить отдельно. Такая реакция неудивительна, тем более у девушки диагностирован синдром Аспергера, вызывающий проблемы в поведении, общении и взаимодействии с другими людьми.

Однако Милявская призналась, что рада за такое решение дочери. Лолита, по ее собственным словам, всю жизнь «молилась и просила» дать силы дочери быть самостоятельной.

Всего Лолита состояла в браке пять раз. До сих пор насчет того, кто же отец дочери Милявской, существуют разные версии. Однако личность родителя она так и не раскрыта. К несчастью, девочка родилась с синдромом Аспергера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что черная полоса в карьере певицы Лолиты Милявской до сих пор не сменилась на белую. Ситуация с отменой концертов артистки в разных городах России не улучшилась.

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