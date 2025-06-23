Миллион алых роз: Ханна и Пашу отметили десять лет со дня свадьбы

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 7 0

Певица Ханна и гендир Вlack Star Пашу отметили десять лет со дня свадьбы

Миллион алых роз: Ханна и Пашу отметили десять лет со дня свадьбы

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Павел Курьянов подарил своей избраннице сумку Hermes.

Певица Ханна (настоящее имя Анна Иванова) и генеральный директор лейбла Black Star Павел «Пашу» Курьянов отметили «розовую свадьбу» — десять лет совместной жизни. Супруг не скупился и подарил своей избраннице «миллион алых роз», в которых Ханна буквально утопала, и сумочку Hermes, цена которой составляет более пяти миллионов рублей. Об этом исполнительница рассказала в своих социальных сетях.

«Рыцарский поступок, получается. Я и не думала, что так можно было. Жаль, что десятилетний юбилей свадьбы не так часто. Ну, и конечно вопрос: сколько тут роз, как думаете?» — заявила Ханна.

Фанаты незамедлительно поздравили звезду шоу-бизнеса с важным событием. Они отметили красоту исполнительницы и пожелали всем такого же мужа, как у нее.

Не обошлось и без хейта. Некоторые упрекали селебрити слишком дорогим подарком.

Анна Иванова, более известная как Ханна, вышла замуж за Павла «Пашу» Курьянова в 2015 году. Свадьбу они сыграли на итальянском курорте Капри. Познакомились же селебрити за пять лет до торжества, на конкурсе красоты Miss Kemer International-2010. Там Анна заняла первое место. В 2018 году у знаменитостей родилась дочь Адриана. В 2023-м Павел и Анна снова стали родителями — на свет появилась дочь Камилла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жена рэпера Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста, поздравила мужа трогательным сюрпризом на годовщину их свадьбы.

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