В российских школах появится единый учебник по обществознанию

Единый учебник по обществознанию появится во всех школах России уже со следующего года. Он будет включать в себя программу с 9-го по 11-й класс. Больше времени в нем будет отводиться истории нашей страны.

А накануне президенту России Владимиру Путину презентовали новые единые учебники по истории — для 5-9-х классов. В школы они поступят уже с сентября этого года. В материалах исправили некоторые исторические неточности.