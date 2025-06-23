В российских школах появится единый учебник по обществознанию

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Он охватит программу с 9-го по 11-й класс и усилит внимание к отечественной истории.

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Единый учебник по обществознанию появится во всех школах России уже со следующего года. Он будет включать в себя программу с 9-го по 11-й класс. Больше времени в нем будет отводиться истории нашей страны.

А накануне президенту России Владимиру Путину презентовали новые единые учебники по истории — для 5-9-х классов. В школы они поступят уже с сентября этого года. В материалах исправили некоторые исторические неточности.

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