Врачи стабилизировали состояние директора парка «Тайган»

По словам хирурга, у Зубкова повреждена трахея и оторвана большая грудная мышца.

Крымские врачи стабилизировали состояние директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, который получил тяжелейшие травмы после нападения льва. ЧП произошло в воскресенье во время кормления хищника.

После экстренной операции Зубков поместили в реанимацию. Это не первый несчастный случай в парке. Что стало причиной происшествия — животные инстинкты или человеческая беспечность? Об этом — корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

На шокирующих кадрах окровавленного владельца крымского сафари-парка «Тайган» тащат в машину. Мгновением ранее на него напал его же лев. И все это на глазах у посетителей.

«Голова, лицо, тело, руки были все в крови, все как мясо. Там не было ни одного живого места на нем. Он был жив, в сознании, и повезли в больницу», — рассказала очевидец случившегося Елена Романова.

По информации от очевидцев, все произошло во время кормления животных. Зубков самостоятельно смог выбраться из клетки, но затем потерял сознание. Травмы очень серьезные.

«У пациента повреждена трахея, лев разорвал клыками. Повреждены мышцы шеи, грудины с обеих сторон с кровотечением активным и оторвалась большая грудная мышца слева», — поделился главный внештатный торакальный хирург министерства здравоохранения Республики Крым Андрей Дорошенко.

На архивных кадрах Зубков часто шутит, с хищниками обращается не просто на «ты», он буквально позиционирует себя «человеком-львом». Блогер, который долгое время работал в «Тайгане», рассказал: элементарные меры безопасности там нарушаются систематически.

«И кормит он их там. Сам заезжает в саванну на своем электроавтомобиле. И завозит на нем же мясо. И вот в этот момент там не укрыться, не убежать, не защититься. И раньше в этой саванне проходила услуга „Прогулка ко львам“», — рассказал блогер Сергей Марченко.

Но услугу запретили после того, как на туристку напал хищник. А затем нападения одно за другим: лев откусил палец годовалому младенцу, лев насмерть загрыз сотрудницу сафари-парка. И на каждый случай свое оправдание со стороны дирекции парка: алкогольное опьянение, провокация или якобы простой человеческий фактор.

«Понятно, что при работе с животными, как говорится, всякое случается. Был и нечастный случай год назад, когда погибла его главная помощница, и время от времени происходят какие-то инциденты», — прокомментировал несчастный случай дрессировщик Эдгар Запашный.

После гибели сотрудницы Леокадии Переваловой наказание не понес никто. Животные, нападавшие на людей, так и остаются в сафари-парке. Не исключено, что кто-то из этих же хищников теперь напал на самого владельца зверинца.

«В момент поедания пищи животные становятся неуправляемыми, они становятся агрессивными, и это очень и очень опасно», — отметил дрессировщик Владислав Гончаров.

И эти элементарные правила знает любой человек, который работает с животными. Но почему-то Зубков сам не придерживался их. И «Тайган», в некотором смысле уже, заработал кровавую славу.

При этом парк открылся ровно по расписанию. Гости уже начали подтягиваться, первые билеты проданы. Все работает так, будто бы ничего и не произошло.

Состояние Зубкова стабилизировали. Его подключили к аппарату ИВЛ, сейчас его готовят к переводу в Республиканский клинический центр. Прогнозы врачи пока не дают.

Остается открытым и вопрос: какая судьба ждет парк после очередного инцидента.