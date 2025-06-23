Путин встретится с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 33 0

Дипломат прибыл в Москву накануне.

Путин встретится с главой МИД Ирана

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

По его словам, встреча должна состоятся 23 июня. Официальной информации о том, о чем Путин будет говорить с Аббасом Аракчи, нет. При этом Юрий Ушков добавил, что контакты между Россией и США по устранению взаимных раздражителей продолжаются.

О том, что Аббаса Аракчи прибыл в Москву стало известно пару дней назад. Как заявила представитель Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Мария Захарова иранский дипломат приехал «для проведения рядов переговоров».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев», целью которой было уничтожение ядерных объектов Ирана. В ответ на эти действия руководство Тегерана объявило о проведении операции «Правдивое обещание 3».

США долго не вмешивались в конфликт, однако 22 июня Дональд Трамп заявил об успешных атаках американских вооруженных сил по трем ядерным объектам Тегерана: в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МАГАТЭ не зафиксировало повышения уровня радиации после атак Америки по ядерным объектам Ирана.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
0.02 90.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:17
Врачи стабилизировали состояние директора парка «Тайган»
11:01
Агата Муцениеце и Петр Дранга ждут ребенка
10:48
Путин встретится с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи
10:34
Лесной пожар подошел к трассе «Чита-Байкальск»
10:16
Символ возрождения и новой жизни: «Алые паруса» прошли в Мариуполе
9:56
Каждый третий россиянин не хочет работать летом

Сейчас читают

FPV-дроны уничтожили живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
На пороге ядерной войны: Небензя прокомментировал атаки США по Ирану
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025