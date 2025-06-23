Пострадавший от лап льва директор сафари-парка по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

Ликвидировать напавшего на основателя зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова льва — не профессионально. Об этом дрессировщик диких животных, генеральный директор Московского цирка на проспекте Вернадского, народный артист России Эдгард Запашный рассказал aif.ru

«На сегодняшний день очень много спекуляций на тему, что льва или львов, которые напали на Олега, обязательно усыпят или застрелят. Я считаю, что ни один профессионал не возьмет на себя ответственность и такой грех убивать животных, которые совершили нападение, находясь на собственной территории», — заявил Запашный.

Специалист отметил, что при нападениях животных на людей, особенно в таких специализированных местах, как сафари-парки или цирки, любой хороший дрессировщик возьмет на себя ответственность за случившийся инцидент. Это связано с тем, что их профессиональная деятельность предполагает не только обращение с дикими животными, но и обеспечение безопасности как для людей, так и для самих зверей. Они понимают, что любое взаимодействие с хищниками подразумевает риски, и именно их профессионализм и опыт могут минимизировать эти угрозы.

Дрессировщики, как правило, анализируют происходящее с позиции своей ответственности: они осознают, что могли бы заранее предсказать поведение хищника и избежать инцидента. Агрессия с внезапным изменениям в состоянии животного никогда не происходит по его вине.

По информации ряда СМИ, речь идет о том же животном, которое в прошлом году стало причиной смерти сотрудницы парка Леокадии Переваловой. Однако никаких подтверждений этому факту нет. Официальные представители учреждения на данный момент еще не давали комментариев.

«На сегодняшний день информация, которая гуляет по интернету, что те львы, которые в прошлом году убили сотрудницу в парке „Тайган“, якобы и напали на Олега, эти слухи не имеют сегодня никакой доказательной базы», — отметил Запашный.

Помимо происшествия с вышеупомянутыми лицами, за «Тайганом» тянется и другой кровавый след. Страшные инциденты там не в новинку. Известно также о случаях, когда лев напал на посетительницу во время экскурсии, также годовалый ребенок остался без пальца из-за нападения хищника. Во всех ситуациях, даже когда погибла сотрудница сафари-парка, представители зверинца перекладывали ответственность на самих пострадавших. За собой вину они не признали ни разу.

Блогер Сергей Марченко, который долгое время работал в стенах зоопарка рассказал, что элементарные меры безопасности в «Тайгане» систематически нарушают. В первую очередь этим грешил сам Зубков. Основатель сафари-парка в какой-то момент переоценил свою связь с животным миром и стал забывать о важных принципах профессии.

«И кормит он их там. Сам заезжает в саванну на своем электроавтомобиле. И завозит на нем же мясо. И вот в этот момент там не укрыться, не убежать, не защититься», — рассказал блогер Сергей Марченко.

Примечательно, что после гибели Леокадии Переваловой напавшего хищника не ликвидировали. Он продолжил жить дальше, как ни в чем не бывало.

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