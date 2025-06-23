«Не в реальности»: Катя Лель рассказала об одном из своих страхов

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 39 0

Певица Катя Лель: скорость превышаю только во сне

Фото, видео: 5-tv.ru

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Речь не об инопланетянах.

Заслуженная артистка России Катя Лель предпочитает безопасную езду. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на вечеринке в честь первого дня рождения картинг-площадки Тимати.

«Во снах могу скорость превысить, но не в реальности. Я всего два раза за рулем сидела. Всегда с водителем», — сказала Катя Лель, отвечая на вопрос журналиста.

По словам певицы, она спокойный, очень разумный и трезвый человек, поэтому понимает, что скорость — не всегда хорошо. По ее мнению, правила необходимы, чтобы сберечь не только себя, но и окружающих.

Недавно в Москве прошел грандиозный фестиваль ФЕСТ-01 в честь дня рождения площадки «Тимати Картинг». Поздравить со значимым событием рэпера Тимура Юнусова пришли многие звезды, среди которых оказались и Катя Лель с дочерью.

Кроме того, на вечеринке певица поделилась тем, как она относится к татуировкам

Ранее 5-tv.ru писал, что на автодроме «Игора Драйв» прошел второй этап чемпионата России по гонкам.

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