Собянин сообщил о скором открытии новой школы на Складочной улице

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 27 0

В здании оборудуют многофункциональный зал для мероприятий, медиатеку с зонами для индивидуальных и групповых занятий, лабораторно-исследовательские комплексы и два спортивных зала.

Собянин сообщил о скором открытии новой школы на Складочной улице

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

В районе Марьина Роща появится современная школа для 650 детей. Она расположится на Складочной улице. Строительство планируется завершить в этом году, сообщил в своем Telegram-канале Сергей Собянин.

Четырехэтажное здание возводят по договору, заключенному между городом и инвестором.

«В школе оборудуем многофункциональный зал для мероприятий, медиатеку с зонами для индивидуальных и групповых занятий, лабораторно-исследовательские комплексы, два спортивных зала, столовую и лифты для удобства маломобильных учеников. Начальные классы будут отделены от более старших ребят», — отметил мэр Москвы.

Ученики смогут посещать мастерские, шахматный кружок, кабинет музыки и пения, осваивать ИТ-технологии и изучать робототехнику.

Во дворе обустроят спортивное ядро со стадионом, площадками для баскетбола, волейбола, гимнастики и ГТО. Кроме того, на территории установят теплицу, а также создадут зоны для активного и тихого отдыха, проведения мероприятий. Специалисты выполнят комплексное благоустройство.

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