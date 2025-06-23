Иран начал операцию против базы США Аль-Удейд в Катаре

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 70 0

На американской авиабазе в Ираке объявлен режим максимальной боевой готовности.

Иран начал операцию против базы США Аль-Удейд в Катаре

Фото: Zuma/ТАСС

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Иран начал операцию «Баракат аль-Фатх» против базы США Аль-Удейд в Катаре, сообщает иранская гостелерадиокомпания. Reuters сообщает, что на авиабазе США в Ираке объявлен режим максимальной боевой готовности, персоналу приказано укрыться в бункерах.

Три ракеты напрямую попали в катарскую авиабазу Аль-Удейд, сообщает КСИР. Там отметили, что дым и огонь поднимаются над базой США.

Тревога объявлена на базах США в Бахрейне, Кувейте и Катаре, слышны сирены на базах в Ираке, передает иранская гостелерадиокомпания.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев», целью которой было уничтожение ядерных объектов Ирана. В ответ на эти действия руководство Исламской Республики объявило о проведении операции «Правдивое обещание 3». Стороны продолжают обмениваться ударами до сих пор. Сообщается о большом количестве жертв среди мирного населения.

США долго не вмешивались в конфликт, однако 22 июня Дональд Трамп заявил об успешных атаках американских вооруженных сил по трем ядерным объектам Тегерана: в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Ранее, писал 5-tv.ru, Кремль осудил атаки США по ядерным объектам Ирана, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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