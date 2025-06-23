В Кремле осудили атаки США по Ирану: «Выражаем глубокое сожаление»

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 32 0

Песков: в Кремле осудили атаки США по Ирану

Фото, видео: Reuters/Raneen Sawafta; 5-tv.ru

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Пресс-секретарь президента России выразил глубокое сожаление в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Кремль осуждает атаки США по ядерным объектам Ирана, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Он подчеркнул, что Москва выражает глубокое сожаление в связи с нарастающей эскалацией и втягиванием новых участников в конфликт.

«Конечно, мы осуждаем это и выражаем глубокое сожаление», — сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, ситуация на Ближнем Востоке вызывает серьезную обеспокоенность и требует дополнительного изучения. Кроме того, специалистам еще предстоит узнать, что произошло с ядерными объектами Ирана, а главное — нет ли опасности.

Пресс-секретарь напомнил, что в МАГАТЭ заявляли об отсутствии каких-либо признаков повышения радиации.

«Это все вопросы, которые не могут вызывать обеспокоенность. Справедливую обеспокоенность», — подытожил Песков

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев», целью которой было уничтожение ядерных объектов Ирана. В ответ на эти действия руководство Тегерана объявило о проведении операции «Правдивое обещание 3».

США долго не вмешивались в конфликт, однако 22 июня Дональд Трамп заявил об успешных атаках американских вооруженных сил по трем ядерным объектам Тегерана: в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин встретится с с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи

Тема:
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