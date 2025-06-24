Лекарство от здоровья: в сети массово продают китайские таблетки для женщин

Серьезными проблемами для здоровья грозит использование китайских наборов для так называемой комплексной защиты от беременности. Речь о салфетках и таблетках, которые массово предлагают в интернете.

Продавцы позиционируют их как инновационные продукты, основанные на рецептах народной медицины. Однако эксперты предупреждают: состав подобных средств представляет опасность и может привести к тяжелым осложнениям. Корреспондент «Известий» Кристина Морозова все внимательно изучила.

Это уже прозвали инновацией в мире контрацепции. Волшебный «лоскуток» по цене чашки кофе заполонил интернет и прилавки магазинов, где торгуют китайскими лекарствами.

В составе чудо-салфетки — мембраны и ноноксенол, вещество, способное расщепить и деактивизировать сперматозоиды. А еще у него столько «волшебных свойств»: лечит ожоги, герпес, стоматологические проблемы и ряд гинекологических, уверяют «эксперты» в интернете.

Интересный и состав — ни слова на русском и даже на английском.

«Я пыталась узнать: какую дозу спермицидов женщина в себя вводит. И не нашла нигде: ни в инструкции, ни в аннотации к препарату. Их неконтролируемое частое использование приводит к повреждению слизистой, и это даже повышает риск инфицирования ВИЧ-инфекцией», — объяснила врач акушер-гинеколог Анастасия Маркова.

Бонусом к инновационным салфеткам в наборе за тысячу рублей идут китайские таблетки. Эффект тот же, состав — «натуральный». Народная же медицина. При приеме продавец обещает комплексный подход и всестороннюю защиту: в паре этот набор и нежелательную беременность предотвратит, и, внимание, предоставит «продукт для аборта». Гинекологи хватаются за голову.

«Известия» провели собственное расследование. Таблетки, которые реально состоят из ударной дозы искусственного гормона — аналога женского прогестерона, направили на независимую экспертизу. По ее итогам стало понятно — это полноценное лекарственное средство, хотя продавец об этом не говорит. Гормона в них значительно меньше, чем заявлено в составе, но пугает здесь совсем не это.

«Главное нарушение в данном случае — это отсутствие государственной регистрации препарата в России. Отсутствие государственной регистрации — это потенциальная опасность для жизни и здоровья пациента», — отметил вице-президент Международной ассоциации по борьбе с контрафактной продукцией Сергей Зеленец.

Еще это серьезное нарушение правил продажи лекарств. Контроль за подобными объявлениями в интернете ведет Росздравнадзор.

«При выявлении на маркетплейсах фактов продажи лекарственных препаратов, реализация которых ограничена или запрещена, соответствующая информация направляется не только в Роскомнадзор, но и непосредственно в Telegram-канал с АКИТ, что позволяет оперативно блокировать данную информацию», — подчеркнули в пресс-службе Росздравнадзора.

Однако ушлые продавцы, обходя все законы о продаже лекарств в интернете, реализуют контрафакт под видом средств для интимной гигиены или, например, товаров для красоты.

«То, что продается в сети Интернет — это огромное количество, это огромное информационное пространство. Не всегда удается найти вот такие нарушения и, соответственно, выявить их, пресечь их. На интернет-ресурсах в разных разделах можно разные вещи совершенно найти. Это действительно противозаконно», — заявил фарманалитик Сергей Шуляк.

Особенно, когда речь идет о незаконных на нашем рынке китайских пилюлях. Врачей смущает и схема приема этих таблеток: она не утверждена клиническими рекомендациями.

«На самом деле, в таком виде, при приеме таких доз гормонов, это может работать как экстренная контрацепция. Это не дает надежной защиты и практически со стопроцентной гарантией вызовет нарушение цикла», — пояснила врач-репродуктолог Мария Милютина.

И еще букет побочек: от тромбов до кист. Препарат, в котором содержатся мощные гормоны, при постоянном приеме, может вызвать самые необратимые последствия, отвечать за которые по закону должен будет продавец.

«Закон стоит на стороне потребителей, конечно же. Но сам процесс по тому, какие этапы нужно пройти для того, чтобы в итоге получить свою компенсацию, сколько сил и нервов потратить, это может быть несоразмерно той компенсации, которую вы в итоге получите», — отметила адвокат в области медицины, фармацевтики и биотехнологий Татьяна Ларина.

Согласно официальным данным, оральные контрацептивы принимает 35% женщин в нашей стране. Однако, реальные цифры больше. Неизвестно, сколько занимаются самолечением.