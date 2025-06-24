Больше не нужен: Зеленский пожаловался на отсутствие внимания со стороны Запада

По мнению президента Украины, США больше обеспокоены ситуаций на Ближнем Востоке.

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что внимание Запада сместилось с Украины на ситуацию между Ираном и Израилем. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу.

Лидер Незалежной обеспокоен, что из-за обострившегося конфликта на Ближнем Востоке на Западе про него забудут, а это значит, что перестанут помогать.

«Это большая проблема… Это означает, что может быть уменьшение помощи, в первую очередь, от США», — пояснил Зеленский.

Глава киевского режима продолжает «требовать» назначить встречу с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, они могли бы поговорить на стартующем скоро саммите НАТО в Гааге. При этом Дональд Трамп еще ни разу не упоминал, что именно там хотел обсудить важные вопросы с Зеленским.

Кроме того, американский политик не уделил внимание президенту Украины на недавнем саммите G7 в Канаде. Тогда Трамп был вынужден срочно покинуть встречу.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США объявил о «вечном перемирии» между Ираном и Израилем. Однако негласный договор продлился недолго: Тегеран нарушил режим прекращения огня.