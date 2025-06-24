Иран нарушил режим прекращения огня: армия Израиля готовит ответ
Режим прекращения огня между Ираном и Израилем нарушен
Фото: Reuters/Amir Cohen
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Около 08:00 утра началось перемирие. Продлилось оно недолго.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о нарушении режима прекращения огня Ираном. Он также поручил ЦАХАЛ нанести мощные удары по Тегерану в ответ.
Армия Израиля ранее сообщила, что фиксировала пуски ракет из Ирана уже после объявления режима прекращения огня. Иран, в свою очередь, опровергает запуск ракеты в сторону Израиля во время перемирия.
Перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу сегодня утром, об этом заявил президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома призвал обе стороны конфликта соблюдать договоренности.
Еще президент США выразил надежду на то, что данное объявление о перемирии будет вечным и положит конец военным действиям на Ближнем Востоке.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев», целью которой было уничтожение ядерных объектов Ирана. В ответ на эти действия руководство Исламской Республики объявило о проведении операции «Правдивое обещание 3». Стороны продолжают обмениваться ударами до сих пор. Сообщается о большом количестве жертв среди мирного населения.
США долго не вмешивались в конфликт, однако 22 июня Дональд Трамп заявил об успешных атаках американских вооруженных сил по трем ядерным объектам Тегерана: в Фордо, Натанзе и Исфахане.
- 24 июн
- Иран и Израиль согласились на прекращение огня
- 24 июн
- Несколько человек погибли при падении ракеты в Беэр-Шеве в Израиле
- 24 июн
- «Запуск ракет»: ЦАХАЛ сообщила о новых воздушных ударах со стороны Ирана
- 24 июн
- Дональд Трамп заявил о «вечном» перемирии между Израилем и Ираном
- 24 июн
- «Нет соглашения»: стала известна позиция МИД Ирана по прекращению огня
- 24 июн
- Спутниковые снимки подтвердили повреждения иранского ядерного объекта Фордо
- 24 июн
- Ормузский фактор: угроза блокады канала вызывает рост цен на нефть
- 24 июн
- Компания «Аэрофлот» осуществляет полеты в ОАЭ по новым безопасным маршрутам
- 24 июн
- «12-дневная война»: Трамп заявил о прекращении огня между Израилем и Ираном
- 24 июн
- «Никакого ущерба»: Дональд Трамп высказался об иранской атаке по авиабазе США
Читайте также
80%
Нашли ошибку?