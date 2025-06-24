Иран нарушил режим прекращения огня: армия Израиля готовит ответ

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 64 0

Режим прекращения огня между Ираном и Израилем нарушен

Иран нарушил режим прекращения огня: армия Израиля готовит ответ

Фото: Reuters/Amir Cohen

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Около 08:00 утра началось перемирие. Продлилось оно недолго.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о нарушении режима прекращения огня Ираном. Он также поручил ЦАХАЛ нанести мощные удары по Тегерану в ответ.

Армия Израиля ранее сообщила, что фиксировала пуски ракет из Ирана уже после объявления режима прекращения огня. Иран, в свою очередь, опровергает запуск ракеты в сторону Израиля во время перемирия.

Перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу сегодня утром, об этом заявил президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома призвал обе стороны конфликта соблюдать договоренности.

Еще президент США выразил надежду на то, что данное объявление о перемирии будет вечным и положит конец военным действиям на Ближнем Востоке.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев», целью которой было уничтожение ядерных объектов Ирана. В ответ на эти действия руководство Исламской Республики объявило о проведении операции «Правдивое обещание 3». Стороны продолжают обмениваться ударами до сих пор. Сообщается о большом количестве жертв среди мирного населения.

США долго не вмешивались в конфликт, однако 22 июня Дональд Трамп заявил об успешных атаках американских вооруженных сил по трем ядерным объектам Тегерана: в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Тема:
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