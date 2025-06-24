У задержанного за нападение на ребенка в Шереметьево нашли наркотики

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 62 0

Злоумышленник является гражданином Белоруссии, а в Россию прилетел из Египта.

У задержанного за нападение на ребенка в Шереметьево нашли наркотики

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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У 31-летнего мужчины, задержанного за жестокое нападение на ребенка в аэропорту Шереметьево, при обыске обнаружены наркотические вещества. Об этом сообщило Главное следственное управление СК по Московской области.

Инцидент произошел 23 июня в зоне выдачи багажа, где находилось большое количество людей. По данным следствия, гражданин Белоруссии подошел к чужому ребенку и с силой бросил его на пол.

В результате нападения мальчик получил серьезные травмы — предварительно диагностированы перелом позвоночника и основания черепа. Он остается в стабильно тяжелом состоянии. Свидетели утверждают, что мужчина вел себя неадекватно и не имел никаких поводов для агрессии. Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь.

Злоумышленник был задержан на месте происшествия. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Следствие продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Башкирии мать избила младенца. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. В Telegram-канале прокуратуры Башкирии отметили, что подозреваемая воспитывает шестерых детей. Органы опеки инициировали изъятие несовершеннолетних из семьи.

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