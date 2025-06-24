Путин обсудил по телефону с королем Бахрейна ситуацию на Ближнем Востоке

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Владимир Путин созвонился с Хамадом Бен Исой Аль Халифой

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Лидеры также отметили особую актуальность проведения первого российско-арабского саммита.

Ближневосточное обострение сегодня было ключевой темой переговоров Владимира Путина с королем Бахрейна.

Лидеры созванивались в самый напряженный момент — когда стороны стали нарушать режим прекращения огня. Не раскрывая все детали беседы в Кремле заявили, что теперь актуальность инициативы Москвы по проведению первого российско-арабского саммита — резко возросла.

По итогам беседы было особенно подчеркнуто взаимное стремление к дальнейшему развитию сотрудничества во всех сферах — от торгово-экономической до культурно-гуманитарной.

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