Путин обсудил по телефону с королем Бахрейна ситуацию на Ближнем Востоке
Владимир Путин созвонился с Хамадом Бен Исой Аль Халифой
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru
Лидеры также отметили особую актуальность проведения первого российско-арабского саммита.
Ближневосточное обострение сегодня было ключевой темой переговоров Владимира Путина с королем Бахрейна.
Лидеры созванивались в самый напряженный момент — когда стороны стали нарушать режим прекращения огня. Не раскрывая все детали беседы в Кремле заявили, что теперь актуальность инициативы Москвы по проведению первого российско-арабского саммита — резко возросла.
По итогам беседы было особенно подчеркнуто взаимное стремление к дальнейшему развитию сотрудничества во всех сферах — от торгово-экономической до культурно-гуманитарной.
Читайте также
49%
Нашли ошибку?