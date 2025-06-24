Более 6,3 тысячи подъездов жилых домов отремонтировали в Москве с начала года

Специалисты комплекса городского хозяйства с начала этого года отремонтировали более 6,3 тысячи подъездов многоквартирных жилых домов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланированы работы более чем в 16 тысячах подъездов, из них свыше 6,3 тысячи отремонтированы», — отметил Петр Бирюков.

В обязательный перечень работ входит косметический ремонт — покраска входных групп, потолков и стен. В случае необходимости специалисты ремонтируют оконные и дверные блоки в холлах и тамбурах, перила и ступени, меняют таблички с номерами этажей и осветительные приборы. Мастера также убирают в специальные короба электрическую проводку и обновляют теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики и другие поврежденные элементы и конструкции.

О датах начала ремонта жителей предупреждают заранее — соответствующую информацию размещают на специальных стендах и в местах общего пользования.

Реализуемые в столице мероприятия по текущему ремонту подъездов многоквартирных домов соответствуют целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».