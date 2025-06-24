Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на Ближнем Востоке во время телефонного разговора

Президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудили ситуацию на Ближнем Востоке во время телефонного разговора, сообщает «Пул Первого».

Главы государств также поговорили о предстоящем саммите ЕАЭС и договорились детально обсудить актуальные вопросы на встрече в Минске.

Помимо этого, Путин и Лукашенко обменялись мнениями по поводу ситуации на Ближнем Востоке.

«Еще подробнее обсудить все имеющиеся актуальные вопросы Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились при встрече уже в ближайшее время в Минске», — сообщает БелТА.

Ранее 5-tv.ru собобщал, что ближневосточное обострение сегодня было ключевой темой переговоров Владимира Путина с королем Бахрейна.

Лидеры созванивались в самый напряженный момент — когда стороны стали нарушать режим прекращения огня. Не раскрывая все детали беседы в Кремле заявили, что теперь актуальность инициативы Москвы по проведению первого российско-арабского саммита — резко возросла.