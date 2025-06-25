Митинг в Венеции: свадьба Джеффа Безоса вызвала возмущение местных жителей

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Венецианцы протестуют против перекрытия города ради свадьбы миллиардера

Фото, видео: www.globallookpress.com/Manuele Mangiarotti; 5-tv.ru

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Ради торжества миллиардера были забронированы девять портов, элитные отели и водный транспорт.

Жители Венеции сегодня устроили митинг на главной площади около собора Сан-Марко, протестуя против того, что весь их город ради собственной свадьбы фактически купил один из богатейших людей планеты. Речь идет о владельце компании Amazon Джеффе Безосе. Это по его просьбе в Венеции забронированы все девять портов в лагуне, самые роскошные отели с номерами от десяти тысяч долларов и практически весь элитный водный транспорт. Горожане возмущены, как же это — их продали и даже не спросили.

«Проблема совсем не в свадьбе, а в том, что один миллионер не может арендовать целый город только для своего удовольствия, понимаете? У нас у каждого здесь есть свое собственное место», — заявила протестующая Симона Аббате.

Местные власти, конечно, пытались оправдываться. Мэр напомнил, что американский миллиардер привезет миллионы долларов и владельцам гостиниц, и гондольерам, и вообще всему турбизнесу. Но в итоге Безосу пришлось перенести свадьбу в другой район, чтобы не парализовать движение во всей Венеции. Тем более, что к нему приедет больше двухсот гостей, на которых он планирует потратить около 30 миллионов. Среди приглашенных дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп, семейство Кардашьян и еще десятки знаменитостей. И всех их просили не дарить подарки, а вместо этого сделать пожертвования в местные благотворительные фонды.

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