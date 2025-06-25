Судно Morning Midas с тремя тысячами автомобилей на борту затонуло после пожара

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 33 0

Bloomberg: судно с тремя тысячами машин затонуло в Тихом океане после пожара

Судно Morning Midas с тремя тысячами автомобилей на борту затонуло после пожара

Фото: www.globallookpress.com/Siepmann

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Возгорание на корабле произошло в начале июня, после чего оно было брошено посреди Тихого океана.

Грузовое судно Morning Midas с тремя тысячами автомобилей и электромобилей на борту затонуло в водах Тихого океана. За несколько недель до этого на корабле произошел пожар. Причину возгорания в связи со свежими обстоятельствами так и не удалось выяснить. Из-за затопления расследование может зайти в тупик.

«Ущерб, причиненный пожаром, усугубился из-за непогоды, в результате чего судно набрало воду и в конечном итоге затонуло 23 июня», — сказано в материале агентства Bloomberg со ссылкой на заявление управляющей судном компании Zodiac Maritime.

Судно Morning Midas вышло под флагом Либерии из городского округа Яньтай провинции Шаньдун в Китае и направлялось в Мексику, оно перевозило автомобили различных производителей, в том числе Chery Automobile Co. и Great Wall Motor Co. Из трех тысяч машин более 800 были электромобилями. После пожара экипаж был эвакуирован, а корабль брошен посреди океана в 220 километрах от суши.

По данным американской газеты The Wall Street Journal, причиной возгорания могли стать литиевые батареи в электромобилях, которые легко воспламеняются. При этом есть сомнения, что пожар был напрямую связан с грузом. В Береговой охране США заявили, что огонь охватил судно 3 июня, когда оно находилось в 555 километрах от острова Адак (Алеутские острова). Помощь оказывали три корабля, вертолеты и катер береговой охраны.

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