Человек погиб при пожаре в жилом доме на юго-востоке Москвы

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 23 0

Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В результате пожара в одной из квартир на юго-востоке Москвы погиб человек. Об этом 25 июня сообщил источник 5-tv.ru.

Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже многоэтажного дома. Как уточняется, ранее, около четырех лет назад, в этом же помещении уже фиксировался пожар, однако тогда обошлось без серьезных последствий. На этот раз трагедии избежать не удалось.

Площадь возгорания, по предварительным данным, составила порядка 35 квадратных метров. Из соседней квартиры на пятом этаже спасатели эвакуировали двух человек.

Основной рассматриваемой причиной пожара в настоящее время является неосторожное обращение с огнем — предположительно, непотушенная сигарета.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Ростовской области после атаки дрона произошел пожар на промышленном предприятии.

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