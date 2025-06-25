Американские СМИ оспаривают успех ударов США по Ирану

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Ряд американских СМИ считают, что бомбардировка Ирана не была успешной

Фото, видео: Reuters/Leah Millis; 5-tv.ru

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Спецпосланник США приравнял такие заявления к предательству.

Стиву Уиткоффу приходится экстренно опровергать поднявшуюся в американских СМИ шумиху, что удары по Ирану на самом деле, не принесли желаемого результата.

Так, источники CNN в разведке США утверждают, что важнейшие стратегические объекты, в том числе центрифуги для обогащения урана, как раз не пострадали. В интервью Fox News Уиткофф фактически прировнял подобные утечки к предательству. Но, в качестве опровержения, все-таки озвучил допустимые к публикации детали авианалета

«Могу точно сказать, что в Иране было три объекта, которые нас беспокоили. Особенно важный в Исфахане, где была установка по так называемой конверсии. Без нее невозможно осуществить полное обогащение урана. Она полностью уничтожена. Без нее Иран не может создать оружие, даже если степень обогащения урана будет достигать 90%», — рассказал специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

По его словам, спутниковые снимки не оставляют сомнений, что также уничтожен ядерный объект в Натанзе и базе Фордо, по которой США запустили сразу двенадцать противобункерных бомб.

Впрочем, Уиткофу приходится отражать не только атаки журналистов, но и нападки политических оппонентов нынешней администрации Белого дома. Неожиданное заявление сделал бывший госсекретарь Энтони Блинкен. Он считает операцию в Иране провалившейся, также ссылаясь на некие эксклюзивные разведданные. Что немало удивило экспертов, ведь президент США еще несколько месяцев назад отозвал у него разрешение на получение секретной информации.

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