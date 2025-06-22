«Движемся в правильном направлении»: Захарова о переговорах РФ и Украины

Для России важно добиться гарантий разрыва Киева с НАТО, отметила дипломат.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Мария Захарова указала на движение в верном направлении на переговорах с Украиной. Об этом дипломат сообщила в интервью французской газете Le Journal du Dimanche.

В беседе с журналистом она уточнила, что у России уже есть договоренности с Киевом в гуманитарной сфере. Кроме того, по ее словам, делегации двух стран обменялись меморандумами.

«Движемся в правильном направлении», — подытожила Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что позиция нашей страны по урегулированию конфликта на Украине не изменилась. Она отметила, что необходимо разрешить глубинные причины противостояния.

Мария Захарова уточнила, что России важно добиться гарантий разрыва связи Киева с НАТО. Права украинских граждан, отметила дипломат, не должны нарушаться.

В ходе интервью Захарова напомнила о том, что Украина — единственная многонациональная страна, где на законном уровне запрещен язык самой большой этнической группы — русский.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате договоренностей достигнутых между Россией и Украиной на переговорах в Стамбуле страны обменялись телами погибших солдат. РФ вернула Киеву больше шести тысяч националистов. В ответ на это Москва получила несколько десятков бойцов. Также страны обменялись раненными и пленными.