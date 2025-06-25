СК Армении: 14 человек задержаны за попытку захвата власти

Ранее премьер-министр страны сообщал, что криминальное олигархическое духовенство пыталось организовать террористические акты.

Четырнадцать человек задержали в Армении в рамках расследования уголовного дела о «попытке захвата власти». Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) страны.

«На основании ходатайства следователя надзирающий прокурор принял решения о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении 16 человек, которые были удовлетворены. На данный момент на основании решений следователя задержаны 14 человек», — говорится в публикации.

Сотрудниками комитета было проведено более 90 обысков. Итогом следственных процедур стало обнаружение списков завербованных людей, схем действия, огнестрельного оружия, боеприпасов, в том числе беспилотников. Помимо этого, представители СК нашли растительные массы, которые напоминают запрещенные вещества.

Утром ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем блоге расказал о том, что сотрудники правоохранительных органов смогли предотвратить реализацию плана по захвату власти и дестабилизации обстановки в стране. Организаторами преступной схемы называют криминальное олигархическое духовенство. Злоумышленники хотели осуществить террористические акты и другие противоправные действия.

Ранее 5-tv.ru писал, за что в Москве был задержан бывший министр обороны Армении.