Жара набирает обороты: как избежать теплового удара

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 30 0

Врач Артамонова: с наступлением летней жары опасность теплового удара возрастает

Фото, видео: ПАВЕЛ ВОЛКОВ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Особо опасно длительное пребывание на солнце для детей и людей с хроническими заболеваниями.

Перегрев на солнце приводит органы в состояние крайне тяжелой работы. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала главный врач клиники репродукции и генетики Елена Артамонова.

С резким наступлением летней жары опасность теплового удара возрастает многократно. Врач отметила, что после зимы организм не всегда готов к внезапному подъему температуры, а длительное пребывание на солнце может привести к серьезной перегрузке жизненно важных систем.

Тепловой удар — это не просто дискомфорт или усталость. Это критическое состояние, при котором организм теряет способность поддерживать безопасную температуру тела. В нормальных условиях теплообмен регулируется автоматически, но при температуре воздуха выше привычной физиологической нормы эта система дает сбой. В результате даже без признаков инфекции температура тела может подняться до 40°C, что опасно для сердца, почек, дыхания и центральной нервной системы.

Елена Артамонова рассказала, что первые симптомы перегрева включают головную боль, тошноту, слабость, учащенное сердцебиение и снижение концентрации. Игнорировать эти сигналы нельзя: даже кратковременное пребывание на солнце без доступа к воде и тени может вызвать тяжелое состояние.

«Первое, безусловно, вывести человека в тень. Обязательно дать прохладную воду. Расстегнуть воротник, по-возможности, снять ту одежду, которая покрывает конечности. Если есть возможность, можно протереть холодным полотенцем руки и ноги. Это позволит немножко снизить внешнюю температуру кожи», — сказала эксперт.

Также врач отдельно отметила реакцию детского организма. У детей симптомы развиваются особенно быстро — всего за 60–90 минут. Если ребенок становится вялым или плохо реагирует, необходимо немедленно принять меры.

Особую осторожность стоит проявлять людям с хроническими заболеваниями сосудов и дыхательной системы. Им рекомендуется избегать физической активности в жаркие часы, следует носить светлую одежду, головной убор и следить за давлением.

«И, если состояние утяжеляется, если вы понимаете, что вы не справляетесь с самыми первыми этапами по скорой помощи, обязательно обратитесь к врачу. Потому что в этой ситуации, скорее всего, потребуется квалифицированная медицинская помощь, потому что при тепловой ударе нарушается работа сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы почек», — заключила Елена Артамонова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как избежать обезвоживания в жару.

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